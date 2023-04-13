شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

- علي فرج وطارق مؤمن

- مازن هشام وكريم عبد الجواد

- نوران جوهر والإنجليزية سارة جان بيري

- روان العربي والنيوزيلندية جويل كينج

وشهدت منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.

وشارك في منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، يحيى النوساني، علي أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم.

بينما شاركت في منافسات السيدات 16 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربيني، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوي، سنا إبراهيم، نادين شاهين، سلمى هاني، هانيا الحمامي، وروان العربي.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.