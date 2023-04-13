الامارات | استاد مارادونا يشهد "معركة الحسم" بين ميلان ونابولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم ينجح فريق ميلان في حسم تأهله في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا بالدور ربع النهائي، بعد أن أحرز هدفا واحداً في المباراة التي أقيمت في ضواحي سان سيرو، بمدينة ميلانو، أمام غريمه نابولي، ليتأجل الحسم في المباراة القوية والعنيفة إلى استاد "دييغو أرماندو مارادونا"، الذي سيشهد هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وأحرز اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، هدف المباراة الوحيد لصالح ميلان في مباراة عنيفة عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، ليحقق فريق ميلان فوزا ثمينا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيتجدد المواجهة بين نابولي وميلان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، لحسم هوية المتأهل إلى دور الثمانية الكبار مع العلم أن المتأهل من "الديربي" الإيطالي بين ميلان ونابولي متوقع أن يقابل فريق إيطالي أخر وهو إنتر ميلان.

بعد أن نجح فريق إنتر ميلان بالخروج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما، بالعاصمة لشبونة، ضمن نفس المرحلة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا