اخبار الرياضه

القلاوى حكما للإسماعيلى وإنبى.. وجمال للمقاولون والمصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن القلاوى حكما للإسماعيلى وإنبى.. وجمال للمقاولون والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقما حكام مباراتي الخميس في ، حيث يدير حمادة القلاوي مباراة الإسماعيلي، وأحمد جمال مباراة المقاولون والمصري.

 

وجاء طاقما المباراتين كالتالي:

 

341076851_786356559399669_9212471980355739911_n

 

341224048_759517385562068_2106905941738641731_n

 

وتستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز الخميس 13 أبريل

الاسماعيلى & انبى..9.15 مساء

المقاولون & المصري..9.15 مساءً

حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساء

  الجمعة 14 أبريل

الأهلى & فاركو..9.15 مساءً

الاتحاد السكندرى & سموحة..9.15 مساءً

أسوان & بيراميدز..9.15 مساءً

 

السبت 15 أبريل

البنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءً 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا