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شكرا لقرائتكم خبر عن القلاوى حكما للإسماعيلى وإنبى.. وجمال للمقاولون والمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقما حكام مباراتي الخميس في الدوري المصري، حيث يدير حمادة القلاوي مباراة الإسماعيلي، وأحمد جمال مباراة المقاولون والمصري.
وجاء طاقما المباراتين كالتالي:
وتستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز الخميس 13 أبريل
الاسماعيلى & انبى..9.15 مساء
المقاولون & المصري..9.15 مساءً
حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساءالجمعة 14 أبريل
الأهلى & فاركو..9.15 مساءً
الاتحاد السكندرى & سموحة..9.15 مساءً
أسوان & بيراميدز..9.15 مساءً
السبت 15 أبريل
البنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءً
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.