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3 مباريات قوية فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز

الخميس 13 أبريل

الاسماعيلى & انبى..9.15 مساء

المقاولون & المصري..9.15 مساءً

حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساء

الجمعة 14 أبريل
 

الأهلى & فاركو..9.15 مساءً

الاتحاد السكندرى & سموحة..9.15 مساءً

أسوان & بيراميدز..9.15 مساءً

السبت 15 أبريل

البنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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