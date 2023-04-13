شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة. مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز الخميس 13 أبريل الاسماعيلى & انبى..9.15 مساء المقاولون & المصري..9.15 مساءً حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساء الجمعة 14 أبريل

الجمعة 14 أبريل الأهلى & فاركو..9.15 مساءً الاتحاد السكندرى & سموحة..9.15 مساءً أسوان & بيراميدز..9.15 مساءً السبت 15 أبريل السبت 15 أبريل البنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.