شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر بعد تصدره الدوري: الأهلي عنده مؤجلات وطموحنا مالوش حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن الفريق لا حدود لطموحه بعد تصدر الدوري المصري، ويأمل في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "فريق المحلة محترم والفوز على ملعبه مهم جدا، تحقيق الفوز يبقينا من طموح الإدارة، وأشكر اللعيبة على الفوز".

وأضاف: "طموحنا كجهاز فني لأبعد مدى، نأخذ الموضوع خطوة خطوة، نفسنا ناخذ بطولة غير كأس الرابطة، ونلعب دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "احنا طماعين، الأهلي عنده مؤجلات لكن الكرة ليست مضمونة، هناك مباريات صعبة، حققنا ثلاث نقاط مهمة وفوز ثالث على التوالي".

وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الفريق قائلًا: "المساندة الجماهيرية والإعلامية من الصعوبات، هناك طموح في النادي من أول إنشاء الفريق، وعلي ماهر موصل الإحساس ده للاعبين، ماشيين خطوة بخطوة، خرجنا من أفريقيا، نتمنى الموسم المقبل ننافس في دوري الأبطال، المهم نحافظ على المكانة التي نتواجد بها الآن".

وأوضح الصفقات والتدعيمات التي يحتاجها الفريق، قائلًا: "في يناير كان هناك كثير على اللاعبين، إدارة النادي لديها طموح، ونتعامل مع اللاعبين على هذا الأساس، نوصل للاعبين أنها تجتهد حتى يكون هناك عروض، والقرار في النهاية لمجلس الإدارة، لدينا العديد من البدائل تعوض الغيابات، من يستطيع إنهاء الدوري هو من يملك البديل الجيد".

وأتم: "بوبو شعر ببعض الإجهاد لذلك تم استبداله، والأهم أن يكون البديل عغلى مستوى اللاعب الاساسي، وسعد سمير يقترب من المشاركة مع الفريق".