شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن انتهاء موسم أسامة جلال مع الفريق بعد إصابة نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق الدولي بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المدير الرياضي أن أسامة جلال تعرض لإصابة بالغة خلال مباراة النهائي، وبعد خضوعه لفحص طبي وأشعة، أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة.

وشدد على أن الإصابة التى تعرض لها اللاعب قوية للغاية ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب لقرابة 3 أشهر للعلاج والتأهيل، وبالتالى غيابه عما تبقى من مباريات للفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن قائد بيراميدز عبد الله السعيد انتهى هو الآخر موسمه الأفريقى مع بيراميدز بعد إصابته في مباراة النهائي، كذلك بجزع في الركبة من الدرجة الثانية يغيب بسببه عن الملاعب لمدة شهرين.