شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وروقا يتصدران أبرز 8 غيابات عن الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الزمالك أبرز غيابات الفريق الأبيض أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب شيكابالا بسبب معاناته من إجهاد عضلى، بينما تعرض عمرو السيسي لكدمة في كاحل القدم،بينما يعانى روقا من كدمة في الظهر تعرض لها في التدريبات، فيما يغيب محمود شبانة عن القائمة لعدم الجاهزية الفنية.

ويؤدي عبد الله جمعة المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل إصابته في العضلة الخلفية، ونفس الأمر ينطبق على محمد عبد الشافي الذي يخوض برنامجه تأهيليا في ظل إصابته في الركبة،أما سامسون أكينيولا وعمر جابر فيغيبان عن المباراة لرؤية فنية.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.