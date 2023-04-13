شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم فى العضلة الأمامية.. وعبد القادر يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد عبد القادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية. وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب.