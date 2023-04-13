شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو ينتظر وصول مساعده الإسبانى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وصول مساعده الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، لمعاونته في الجهاز الفنى للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصل المساعد الإسبانى إلى القاهرة اليوم الخميس، لمعاونة أوسوريو في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.

ووصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء. وعمل أسوريو مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 2015 كما تولى قيادة منتخب المكسيك وباراجواي.

وعلى مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ.

وقاد أوسوريو فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.