أول طلبات أوسوريو من إدارة الزمالك بعد وصوله القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء لبدء مهمته رسميًا مع الفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع المدير الفني أوسوريو لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلفًا للبرتغالي جيسوفالدو فيريرا الذي رحل عن القلعة البيضاء على خلفية سوء نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

أول طلبات أوسوريو من الزمالك

وكشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق أولى طلبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بعد وصوله القاهرة استعدادا لتولي قيادة الفريق الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: " أسوريو طلب تقديم تقرير شامل خاص بكل لاعب لبدء عمله بعد مباراة حرس الحدود ".

وأتم: "المدرب وصل القاهرة اليوم وسيتابع مباراة الزمالك والحرس من المدرجات وسيتولى بعدها تدريب الفريق بشكل رسمي ".

ومن المقرر أن يتولى المدرب الكولومبي مهمته بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها مساء غد الخميس، والتي سيتابهما المدير الفني من المدرجات.

ويقود الزمالك في لقاء الغد أمام الحدود الجهاز الفني المعاون بقيادة مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي ومدرب حراس المرمى محمد عبد المنصف.

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