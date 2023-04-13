بيراميدز يعلن إنتهاء موسم اسامة جلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق الدولي بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

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أوضح المدير الرياضي أن أسامة جلال تعرض لإصابة بالغة خلال مباراة النهائي، وبعد خضوعه لفحص طبي وأشعة، أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة.

شدد على أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب قوية للغاية ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب

لقرابة ٣ أشهر للعلاج والتأهيل وبالتالي غيابه عما تبقى من مباريات للفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن قائد بيراميدز عبد الله السعيد انتهى هو الآخر موسمه الأفريقي مع بيراميدز بعد إصابته في مباراة النهائي كذلك بجزع في الركبة من الدرجة الثانية يغيب بسببه عن الملاعب لمدة شهرين.

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