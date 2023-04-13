ميدو يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة جديدة بشأن تطورات عقوبة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب فريق الأهلي على خلفية الغرامة المقررة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كهربا طلب الحصول على حيثيات قرار حصوله على مهلة لسداد الغرامة من تاني يوم أصدر فيه القرار".

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وتابع: "مهلة الـ60 يوم اللي أخدها كهربا عشان يدفع الغرامة هتبدأ بعد وصول حيثيات القرار الخاص بالإيقاف".

وأتم: "بعد وصول حيثيات قرار الإيقاف، إما أن يسدد كهربا الغرامة الموقعة عليه خلال الـ60 يوما، أو يقدم تظلم على القرار في خلال 21 يوما في محكمة (كاس) على القرار الموقع عليه من قبل فيفا".

ميدو: الزمالك مستفيد من تأخر كهربا في دفع الغرامة

أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك استفاد من تأخر محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب فريق الأهلي، في دفع الغرامة الموقعة عليه.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك كسب كتير من موقف كهربا الحالي وتأخره في دفع الغرامة الموقعة عليه".

وتابع: "غرامة كهربا في البداية كانت قيمتها 33 مليون جنيه، وبعدها محامي الزمالك بدل غرامة اللاعب من جنيه لدولار".

وأتم: "تأخر دفع غرامة كهربا رفع قيمتها من 33 مليون جنيه لأكتر من 100 مليون جنيه".

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