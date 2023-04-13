ميدو يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة جديدة بشأن تطورات عقوبة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب فريق الأهلي على خلفية الغرامة المقررة عليه لصالح نادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كهربا طلب الحصول على حيثيات قرار حصوله على مهلة لسداد الغرامة من تاني يوم أصدر فيه القرار".
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وتابع: "مهلة الـ60 يوم اللي أخدها كهربا عشان يدفع الغرامة هتبدأ بعد وصول حيثيات القرار الخاص بالإيقاف".
وأتم: "بعد وصول حيثيات قرار الإيقاف، إما أن يسدد كهربا الغرامة الموقعة عليه خلال الـ60 يوما، أو يقدم تظلم على القرار في خلال 21 يوما في محكمة (كاس) على القرار الموقع عليه من قبل فيفا".
ميدو: الزمالك مستفيد من تأخر كهربا في دفع الغرامة
أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك استفاد من تأخر محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب فريق الأهلي، في دفع الغرامة الموقعة عليه.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك كسب كتير من موقف كهربا الحالي وتأخره في دفع الغرامة الموقعة عليه".
وتابع: "غرامة كهربا في البداية كانت قيمتها 33 مليون جنيه، وبعدها محامي الزمالك بدل غرامة اللاعب من جنيه لدولار".
وأتم: "تأخر دفع غرامة كهربا رفع قيمتها من 33 مليون جنيه لأكتر من 100 مليون جنيه".
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