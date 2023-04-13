مران الأهلي.. عبد القادر يواصل التأهيل

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أحمد عبد القادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية. وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في

حالة اللاعب.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر، ليتوج الأهلي باللقب للمرة 38 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

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