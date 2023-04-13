نجم الاهلي السابق: كولر فاز برهانه على بيرسي تاو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم النادي الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي خاض العديد من المواجهات الهامة خلال شهر رمضان وحقق نتائج مميزة، مبديا سعادته بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال افريقيا ثم التتويج بلقب كأس مصر.

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وقال همام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي مؤسسة كبيرة ونجح في العودة إلى المسار الطبيعي وحقق عدة انتصارات مؤخرًا، وهو سمة النادي الكبير الذي يتخطى الأزمات، ونجح في عبور فترة هبوط المستوى التي مرت على الفريق بسبب الإرهاق والإصابات لبعض لاعبيه".

وأضاف: "مجالس إدارات النادي الأهلي دائمًا تضع أسس النجاح، ومحمود الخطيب وأعضاء المجلس الحالي سيعملون على تقوية خطوط الفريق وبناء فريق قوي خلال الموسم المقبل، من أجل تقديم مستوى مميز خلال مونديال الأندية 2025".

وأكمل: "بيراميدز موجود بقوة منذ سنوات ولو كان له شعبية وجماهيرية لاستطاع المنافسة على البطولات المحلية، ولكن وجود الجمهور يكون في صالح الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وشاهدنا جمهور القلعة الحمراء خلال لقاء الهلال السوداني وهم ساعدوا الفريق فنيا بشكل واضح".

وزاد: "جمهور الأهلي لديه ثقافة رائعة ويساند لاعبيه بشكل جيد حتى لو لم يكونوا في مستواهم، ولهم دور مؤثر على نتائج الفريق، ولو بيراميدز امتلك ربع جماهيرية الأهلي لكان له شكل مختلف دائمًا".

وأتم: "مارسيل كولر المدير الفني يعمل بشكل جيد، وساهم في تطوير لاعبين مثل حسين الشحات الذي يعيش أفضل حالاته الفنية، وكهربا الذي تألق في مركز المهاجم، وهو لاعب له قيمة فنية كبيرة، وكذلك بيرسي تاو تألق في المباريات الأخيرة رغم الانتقادات التي تعرض لها وصلت للمطالبة برحيله لكن المدرب فاز برهانه على اللاعب نجح في تجهيزه فنيا ومعنويا وجعله يقاتل لإثبات وجوده، كما أن عبدالقادر قدم مستوى جيد وانضم لمنتخب مصر وفي الطريق محمد شريف أيضا".

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