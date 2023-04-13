جلسة علاج طبيعي لرامي ربيعة على هامش تدريبات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، وفقًا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

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ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن ربيعة أجرى أشعة وفحوصات طبية عقب مباراة بيراميدز أثبتت إصابته بجزع في مفصل الترقوة بالكتف.

وأوضح طبيب الفريق أن ربيعة سوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويذكر أن ربيعة قد تعرض لكدمة

قوية في الكتف أثناء مشاركته في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

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