دوري أبطال أوروبا: - ريال مدريد ينجز مهمة "البرنابيو" بفوز مستحق على تشيلسي

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا مستحقا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".

نزل الريال أرض ملعبه "سانتياغو برنابيو" تحت ضغوط كبيرة عقب الخسارة التي تلقاها محليا قبل أيام أمام فياريال، الأمر الذي بدا تأثيره واضحا على عناصر الفريق في البداية التي شهدت فرصة غاية في الخطورة للضيوف لم يُحسن البرتغالي جواو فيليكس استغلالها.

رويدا رويدا أخذ الريال يدخل في أجواء المباراة ويهاجم عبر الانطلاقات السريعة للبرازيلي فينيسيوس جونيورز ومواطنه رودريغو مع تواجد الفرنسي كريم بنزيما رأس حربة كما جرت العادة في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تشيلسي القادم من هزيمتين وتعادلين في الدوري المحلي تراجع إلى الدفاع بعد انقضاء ربع الساعة الأول وانتشر في مناطقه بشكل افتقد للشراسة وسط سيطرة شبه كاملة على وسط الملعب من جانب ثلاثي الريال مودريتش وكروس وفالفيردي.

محاولات "الملكي" في مناطق خصمه وجدت طريقها نحو الشباك من هجمة بدأها المدافع داني كارفخال بكرة طويلة في العمق استقبلها فينيسيوس بلمسة إلى بنزيما الذي تابعها بيمناه داخل مرمى "البلوز" في الدقيقة 21، محرزا هدفه السادس في تاريخ مواجهاته مع تشيلسي، والهدف رقم 12 ضد الفرق الإنجليزية.

بعد الهدف مباشرة سنحت للفريق اللندني فرصة التعديل لكن تيبو كورتوا تعملق كعادته وتصدى لكرة رحيم ستيرلينغ، قبل أن يُسدد بنزيما بجوار القائم الأيسر، في أبرز أحداث الشوط الأول.

وعقب الاستراحة فضل فرانك لامبارد الاستمرار في الدفاع من أجل الخروج بأقل الخسائر، وهو ما جعل الريال يفرض أفضليته بشكل شبه مطلق خصوصا بعد حالة الطرد التي تعرض لها بن تشيلويل في الدقيقة 59 وإكمال تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين.

حالة النقص العددي في صفوف الإنجليز استغلها الريال وأضاف هدفا ثانيا جاء في الدقيقة 74 من كرة عرضية مثالية مررها فينيسيوس إلى البديل ماركو أسينسيو الذي سددها مباشرة عن يمين الحارس كيبا.

في الدقائق الأخيرة خرج تشيلسي من مناطقه على أمل خطف هدف يُسهل مهمته عندما يستضيف على ملعبه "ستامفورد بريدج" لقاء الإياب الأسبوع القادم، غير أن شيئا لم يتغير وانتهت المباراة بفوز مستحق لريال مدريد.

وضمن الدور ذاته وفي التوقيت نفسه، انتصر ميلان الإيطالي على جاره نابولي في "سان سيرو" بهدفٍ دون رد، أحرزه الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع من الإسباني إبراهيم دياز.

(الاناضول)