الامارات | الوحدة ينشد «الوصافة».. ودبا الفجيرة يبحث عن «الأمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف دبا الفجيرة الساعة الـ10 من مساء اليوم فريق الوحدة، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين.

وكانت الجولة 22 قد أقيمت أيام الجمعة والسبت والأحد، وتأجلت هذه المباراة بسبب مشاركة الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي واجه فيها فريق البرج اللبناني وفاز ذهاباً وإياباً وتأهل إلى الدور الثاني.

ويتطلع أصحاب الأرض فريق دبا الفجيرة إلى نيل النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على البقاء للموسم المقبل، بينما يسعى الوحدة إلى الاقتراب من فريقي شباب الأهلي المتصدر برصيد 49 والوصيف العين برصيد 44 نقطة.

ويبلغ رصيد دبا الفجيرة 11 نقطة في المركز الـ13 وقبل الأخير، بينما الوحدة برصيد 41 نقطة في المركز الرابع، وفوزه اليوم يصعد به إلى المركز الثاني متساوياً في النقاط من العين.

ويمكن وصف المباراة بالمهمة جداً لـ«النواخذة»، لأن الانتصار يدخله بشكل حقيقي في صلب المنافسة على البقاء الذي يتنافس فيه مع صاحب المركز الـ12 فريق البطائح ويبلغ رصيده 18 نقطة، خصوصاً أن الفريقين البطائح ودبا الفجيرة سيلتقيان في الجولة المقبلة، ما يعني أن نزف النقاط ممنوع على «النواخذة» مساء اليوم.

ويراهن دبا الفجيرة على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الثلاث الماضية، متمثلة في التعادل مع اتحاد كلباء 2-2 والفوز على بني ياس 2-صفر والفوز على خورفكان 1-صفر، لكنه يخشى أمرين هما: الروح الإيجابية العالية للوحدة القادم من فوزين على البرج اللبناني وتأهله في بطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية، وسلسلة المواجهات المباشرة بينه والوحدة، التي لم يسبق لفريق دبا أن حقق الفوز في أي من المباريات السابقة وبلغت 11 مباراة، إذ فاز الوحدة في 10 مباريات وتعادلا في واحدة.

وكان الوحدة قد فاز في مباراة الذهاب بالموسم الحالي بثلاثية نظيفة.