الامارات | تتويج «مدارس الإمارات الوطنية» بلقب كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق مدارس الإمارات الوطنية لقب النسخة العاشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، وذلك بعد فوزه أول من أمس على «فريق مكتب الأمين العام» بهدفيْن مُقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على «ملعب قصر الإمارات» في أبوظبي. وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وتوج الفائزين، أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة.

وحضر التتويج راشد سعيد العامري، وكيل الديوان لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي في الدولة.

وقال أحمد الحميري، إن «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» تُجسّد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بشكل عام، ونشر قيم الأخوة والتآلف والتنافس الإيجابي بين الموظفين في شهر رمضان المُبارك، مؤكداً أن البطولة هي مُلتقى سنوي يُحفّز الشباب على مُمارسة الرياضة، ويُقوّي الروابط الاجتماعية بين موظفي ديوان الرئاسة والجهات الحكومية المشاركة في البطولة.

وكرّمت اللجنة المُنظّمة للبطولة الرعاة الرسميين للنسخة العاشرة، وحصل محمد خليفة من «مكتب البعثات الدراسية» على جائزة أفضل إداري، ونال أحمد الشربيني من «مدارس الإمارات الوطنية» جائزة أفضل حارس.

يُشار إلى أن النسخة العاشرة شهدت مشاركة 12 فريقاً، وتمّ تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، وتأهّل متصدّر كلّ مجموعة إلى نصف النهائي، وصعد أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث إلى الملحق لتحديد المتأهّل الرابع إلى المربع الذهبي.

وأشرف على إدارة المباريات نُخبة من أفضل الحكام الدوليين، وقاد المباراة النهائية طاقم مكوّن من المونديالي حسن المهري وعادل النقبي، وتمّ تكريمهما قبل تتويج الفرق.

وشهد اليوم الختامي تفاعلاً جماهيرياً كبيراً؛ إذ استحدثت اللجنة المُنظّمة منطقة المُشجّعين «فان زون»، بالتعاون مع «رابطة المحترفين الإماراتية».

أحمد سمير أفضل لاعب.. وأكيوض ومبصر يتقاسمان لقب الهداف

ذهبت جائزة أحسن لاعب في البطولة إلى أحمد سمير، مهاجم «فريق مدارس الإمارات الوطنية»، وتقاسم يوسف أكيوض لاعب «فريق مكتب الأمين العام» جائزة هدّاف البطولة مع بدر مبصر مهاجم «فريق مكتب البعثات الدراسية»، بعد تسجيل ستة أهداف لكلّ منهما.

«مدارس الإمارات الوطنية» فاز في النهائي على «مكتب الأمين العام» بهدفين لهدف.