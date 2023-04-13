الامارات | «مجلاد» يتوج بلقب كأس الوثبة ستاليونز بفرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «مجلاد» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري السكب، لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 16 ألف يورو، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وشهد السباق مشاركة مميزة للخيول بلغت 18 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فقط، التي تمثل أفضل المرابط والملاك، بجانب الحضور الجماهيري الغفير الذي تابع مجريات الحفل الذي تألف من ثمانية أشواط.

ودخل «مجلاد» إلى السباق بعد أن حل في المركز الثاني ثلاث مرات، ولكنه خلال المنافسات فرض كلمته من خلال الانقضاض القوي على منافسيه في عمق المستقيم، ليتفوق بفارق طولين عن وصيفه المهر «نهام» لزاك بلود ستوك، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل. وسجل البطل «مجلاد» المنحدر من نسل «منجز»، زمناً قدره 2:05:50 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «مناب» لمحمد الحزامي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جاري سانشيز.