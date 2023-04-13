الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلاف

تدخل إداري في أحد أندية المحترفين لحل خلاف حدث بين لاعب أجنبي وزميله في الفريق، بعد مشادة بينهما في المباراة الماضية بالدوري، وطلب منهما إنهاء الخلاف، والتركيز في المباريات المقبلة المهمة.

إفطار

شارك مجموعة من نجوم فريق العين، يتقدمهم الدولي التوغولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، والبرازيلي ايريك جورجينتس، في توزيع إفطار الصائم ضمن الفعالية المجتمعية المشتركة بين نادي العين وشريكه بنك أبوظبي الأول.

لاعب

استعاد اللاعب العائد إلى النادي الذي نشأ وترعرع فيه مكانته أخيراً، عقب أشهُرٍ من تعاقد النادي معه، بعد أن كان قد غادره قبل أربع سنوات، لعدم حصوله على فرصة المشاركة، وأصبح يتم تقديمه لإجراء المقابلات مع القنوات الناقلة وفي المؤتمرات الصحافية.