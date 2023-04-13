قلعة الكؤوس تتصدر دوري يلو وتقترب من الصعود للمحترفين

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صدارة أهلاوية
استمر الأهلي في صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي بعدما انتزع فوزا بشق الأنفس من ضيفه العين بهدف وحيد، ليعزز صدارته برصيد 58 نقطة من أربع مواجهات أخيرة حقق فيها 9 نقاط، فيما بقي العين عند نقاطه الحالية 33 نقطة مستقرا في المرتبة الثانية عشرة بعدما أضاف لرصيد 6 نقاط في آخر أربع لقاءات.
رباعية الأخدود.. وصافة وريمونتادا
استطاع نادي الأخدود تحقيق نتيجة إيجابية بعدما قلب الطاولة على ضيفه العروبة بتغلبه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الأخدود إلى 56 نقطة وضعته وصيفا ومسجلا معها انتصاره الخامس على التوالي، في المقابل تراجع العروبة إلى المرتبة الحادية عشرة برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الجبلين.
عنابي سدير والظهور الإيجابي
تذوق الفيصلي طعم الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة التاسعة عشرة بعدما كسب مضيفه العربي بثنائية، ليتبادل الجانبان المقاعد، حيث ارتفع رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة متقدما للمركز الخامس، بينما ظل العربي عند رصيده 42 نقطة متراجعا للمركز السادس من المواجهات الثلاث الأخيرة التي خسرها جميعا.
سيناريو الدور الأول يتكرر
تقاسم فريقا هجر والقيصومة نقاط اللقاء بعدما خطف القيصومة تعادلا ثمينا بنتيجة (2 ــ 2) لتتكرر معها نتيجة مواجهة الدور الأول، ويبقى هجر في موقعه ثامنا برصيد 36 نقطة من المواجهات الأربع الأخيرة التي خرج منها بـ(7) نقاط، في المقابل استقر القيصومة في مرتبته الثالثة عشرة برصيد 32 نقطة ومن خمس نقاط حققها في أخر أربع مواجهات.
صراع ونزيف القاع
انتهت محصلة لقاء القادسية والساحل بالتعادل الإيجابي (1 ــ 1) ليستمر الفريقان في مسلسل نزيف النقاط، حيث ارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة مستقرا في المركز الخامس عشر من نقطتين حصدهما في أخر أربع مواجهات، فيما ارتفع رصيد الساحل إلى 23 نقطة مستقرا كذلك في المركز السابع عشر من المواجهات الأربع الأخيرة التي خرج منها بـ(3) نقاط.
إحصائيات وأرقام متنوعة من المسابقة:
- أجريت حتى الآن 248 مباراة في ثماني وعشرين جولة، انتهت منها 175 بالفوز، و73 بالتعادل.
- ارتفع عدد البطاقة الحمراء إلى 58 بطاقة.
- احتسبت حتى الآن 108 ركلات جزاء، 80 منها أحرزت، و28 مهدرة.
- ارتفع رصيد الأهداف المحرزة حتى الآن إلى 573 هدفا.
- بلغ عدد مرات الفوز داخل الأرض 94 انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض81 انتصارا.
- أقوى الفرق هجوما الأخدود بـ49 هدفا، بينما الأضعف الشعلة بـ17.
- أقوى الفرق دفاعا الأهلي بـ18 هدفا، فيما الأضعف دفاعا الشعلة بـ43.
- أكثر الفرق فوزا الأهلي والأخدود بـ17 انتصارا، بينما الأقل الشعلة بـ2.
- أكثر الفرق تعادلا القيصومة بـ14 تعادلا، ، فيما الأقل تعادلا الأخدود والرياض بـ(5).
- أكثر الفرق خسارة الشعلة بـ19 هزيمة، بينما الأقل الأهلي بـ3.
- أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن، كان في الجولة 13 بواقع 29 هدفا.
- أكبر نتيجة فوز سجلت حتى الآن، فوز الجبلين على الشعلة (5 ــ 0) في الجولة 14.
- أكثر الفرق فوزا داخل الأرض فريق الحزم بـ11 انتصارا.
- أكثر الفرق فوزا خارج الأرض فريق الرياض بـ10 انتصارات.
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