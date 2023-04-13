شكرا لقرائتكم خبر هل يستطيع النصر تدارك موسمه بمورينيو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسابق إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الزمن كي لا تفوت فرصة المنافسة في تحقيق لقب بطل دوري روشن السعودي في سبيل ألا تطول سنوات الحرمان، وذلك بالبحث عن كيفية التخلص من المدير الفرنسي جارسيا قبل مواجهة المنافس التقليدي الهلال الثلاثاء المقبل، بعد أن بدأ فريق النصر صاحب الألقاب الـ9 في الدوري، بالهبوط الفني المخيف بعد أن عجز في أن يستثمر مديره الحالي الإمكانات المتوافرة في الفريق، والتي يقف على رأسها الأسطورة كريستيانو رونالدو ، الذي بات مستاء من الوضع الحالي، وهو ما كشفته عدسات النقل التلفزيوني، والذي يتضح جليا في لقاء الفيحاء الماضي الذي خسر النصر نقاط فوزه، بعودته من المجمعة بالتعادل السلبي وبنقطة يتيمة، كان فيه الفوز كفيلا في أن يقلص الفارق بينه وبين المتصدر فريق الاتحاد بـ56 إلى نقطتين، وبفارق 3 نقاط عن الثالث فريق الشباب.

أخطاء جارسيا

بخلاف هبوط مستوى لاعبي النصر، الذي أثر سلبا على نتائج الفريق، رغم تراجع منافسه التقليدي الهلال في أرقامه لظروف روزنامة المشاركات والأخطاء التحكيمية الفادحة، التي ما زالت حديث الساعة، فإن الجو العام للفرنسي رودي جارسيا في نادي النصر يسوده عدم الرضا، بسبب توالي الأخطاء الفنية في المباريات التي خاضها الفريق بسوء تبديلاته في أكثر من مباراة، والبدء بأسماء لم تكن موفقة.

مورينيو على المحك

عجلة النصر لا تدور في محيطها، بل إنه مع انتشار الرغبة في الاستغناء عن رودي جارسيا، ضجت الصحافة الأوروبية، ولا سيما الإسبانية في الفترة الحالية بالتعاقد مع مدرب روما الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، بعرض سعودي وصل إلى 100 مليون يورو، كأغلى مدرب في العالم، ولموسمين، إذا تمت موافقته على العرض رغبة في إقصاء المتصدر فريق الاتحاد، وحصد بطولة الدوري التي ستكون بوابة العودة للعالمية، في حال تحقيق اللقب بعد أن غاب عن الفريق في أول مشاركة له عام 2000، وهو ما يأمله النصراويون في أن يكون مورينيو الورقة المفقودة التي يبحث عنها النصر، رغم صعوبة جلبها للسعودية في ظل وجود استحقاقات لروما في دوري أبطال أوروبا، إذ سيخوض دور ربع النهائي أمام فينورد الهولندي في الـ20 من أبريل الجاري، بخلاف أن عقده يمتد حتى نهاية موسم 2024، إلا أن عرض نادي النصر الكبير قد يعجل بفك ارتباطه مع روما في القريب العاجل.

وكان النصر تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا الصيف الماضي لموسمين، ليخلف الأرجنتيني ميجيل روسو.

وقاده في 26 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات.