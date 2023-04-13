قطبا العاصمة في انتظار عيدية الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر فريق الاتحاد دوري روشن للمحترفين لكرة القدم بفارق جيد عن صاحب مركز الوصافة فريق النصر، حيث يتقدم عليه بفارق 3 نقاط يدعمها تفوقه في المواجهات المباشرة في حالة التعادل بالنقاط في نهاية الدوري.

ويملك الاتحاد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر وبفارق 6 نقاط عن الشباب وبفارق 10 نقاط عن الهلال حامل اللقب.

ويأمل الاتحاد بتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 13 عاما حيث كان آخر لقب دوري حققه في موسم 2009.

ورغم التقدم المريح نسبيا للاتحاد لكن مباراته المقبلة ستكون أشبه بمنعطف خطر جدا قد يفقده اللقب، حيث يستضيف فريق الشباب صاحب المركز الثالث ضمن مباريات الجولة الـ24، والذي يبحث عن الفوز لاصطياد عصفورين بفوز واحد، تقليص الفارق النقطي إلى 3 نقاط والتفوق في المواجهات المباشرة.

ولن يدخل الشباب المباراة وحيدا بل سيجد دعما كبيرا من جاريه في الرياض النصر والهلال اللذين يتمنيان خسارة الاتحاد وبالتالي تجدد فرصهم في المنافسة خاصة فريق النصر الذي يقف خلف الاتحاد مباشرة وبفارق 3 نقاط.

ويخشى الاتحاد من هذا التحالف أو اتحاد فرق الرياض (الشباب والنصر والهلال) الذي حدث العام الماضي عندما كان الاتحاد متصدرا حتى ما قبل الجولات الأخيرة حين خسر من الهلال (3-1) لتبدأ بعد ذلك سلسلة فقدان النقاط، حيث حقق 4 نقاط من 9 نقاط كانت كفيلة بإزاحته عن مركز الصدارة لصالح الهلال الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأخيرة.

ويتفوق الاتحاد في المواجهات المباشرة مع الشباب في تاريخ دوري المحترفين حيث تقابلا في 29 مباراة فاز الاتحاد في 11 مباراة وفاز الشباب 9 مباريات وحدث التعادل في 9 مباريات كان آخر مواجهة الدور الأول.

وقبل هذه المواجهة ستكون عين الاتحاد على مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر حيث يأمل في تعثر فريق النصر أما لو حدث غير ذلك فيعني أنه يدخل مباراة الشباب وهو تحت ضغط كبير كون النصر بات يقاسمه الصدارة وهو سيخوض لقاء قوي مع أحد الفرق المنافسة على اللقب.

الاتحاد يتصدر دوري روشن:

