برشلونة يهدد الاتحاد الأوروبي باللعب في الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا هدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باللعب في مسابقة الدوري السعودي الموسم المقبل، في حال تم حرمان النادي الكتالوني من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكر الصحفي الشهير إدواردو إندا خلال ظهوره عبر برنامج «El Chiringuito» الشهير، أن لابورتا صرح للمقربين منه أنه في حال إصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره باستبعاد البارسا من دوري الأبطال على خلفية قضية «نيغريرا» فإنه سيتجه بفريقه للعب في السعودية.

وتابع إدواردو حديثه «إن المقربين من لابورتا لم يفهموا تحديدا ما إذا كان مازحا أم جادا في تهديده؛ لكن المؤكد أنه يهدف من وراء ذلك إلى تجنب الخسائر المالية الكبيرة التي ستلحق بناديه حال غيابه عن البطولة القارية».

وأضاف «لا نعلم ما شكل المنافسة التي يرغب بها رئيس برشلونة في السعودية، وما إذا كانت مباريات ودية أو بطولة تقام خلال فترة لعب مباريات دوري الأبطال، لكنه أوضح أن الهدف الأساسي هو ملء خزينة النادي فقط».

يشار إلى أن القضية المعروفة بنيغريرا اتهم بها برشلونة بدفع أموال لشركة تابعة لإنريكيز نيغريرا؛ نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، بادعاء بالتلاعب في نتائج بعض المباريات لصالح البارسا.