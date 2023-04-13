شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ 22 لاعبا فى قائمة المصري لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والربع مساء الخميس، في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة المصري 22 لاعباً وهم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو السعداوي، حسين السيد، أحمد عماد، عماد الدين بو بكر، حسن علي، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، محمد الفيومي، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، زياد فرج، إيزي إيميكا، محمد جريندو، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو، مروان حمدي.

وعقد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات استعدادا للمقاولون العرب، وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات أمام المقاولون من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الدوري.

وأكد حسام حسن للاعبيه أن الفرصة أصبحت بأيديهم بعد تعثر المقاولون بالهزيمة أمام إنبي في الجولة 24 والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنح المصري الفرصة لانتزاع المركز الرابع في حالة الفوز في اللقاء المقبل على المقاولون.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.