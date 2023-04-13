شكرا لقرائتكم خبر عن هدف فوز فيوتشر على غزل المحلة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، أحرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين، وحاول كل فريق مباغتة المنافس وإحراز هدف مبكر، إلا أن التكتل الدفاعي أمام المرمى جعل اللعب ينحصر فى منتصف الملعب لفترات طويلة من أحداث الشوط الأول.

حاول فريق فيوتشر خطف هدف التقدم عن طريق أحمد رفعت قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن محاولته الأخيرة انتهت خارج المرمى، لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بحماس من لاعبي فيوتشر وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، حتى نجح غنام محمد في الدقيقة 57 من إحراز هدف التقدم، بعدما ألغى الحكم هدفا لأحمد رفعت بداعى التسلسل، لتصبح النتيجة 1/0 لفيوتشر.