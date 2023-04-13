شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس أوسوريو يتولى مهام عمله رسميا فى الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مهام عمله بشكل رسمي فى القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يتولي أوسوريو قيادة فريق الزمالك بعد مواجهة حرس الحدود، والتي سيتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادتها من الناحية الفنية.

ووصل منذ قليل إلى القاهرة كارلوس أوسوريو استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء. ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدًا الخميس المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.