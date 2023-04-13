ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتي اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - ما زال مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، عقب إحرازه هدفين في مباراة فاركو والاتحاد السكندري الأخيرة بالدورى.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباراتين في الدوري، لم يتأثر بهما جدول ترتيب الهدافين، حيث شهدتا تسجيل هدف واحد جاء في فوز فيوتشر على المحلة بهدف دون رد، بينما يتجمد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز العاشر.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، أحرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.