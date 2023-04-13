شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة مع كولر وتدريبات بدنية متنوعة استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب التتويج بكأس مصر. وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد سامي قمصان، مدرب الفريق، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية وبدنية متنوعة مع بداية فقرات المران.

وحرص مارسيل كولر على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية متنوعة على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.