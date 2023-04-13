شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء في الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 12-4-2023 مباراتين في الدوري المصري، حيث حقق في الأولى، فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، أحرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الأول برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق المحلة في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، حسم التعادل السلبي مباراة الداخلية أمام نظيره سيراميكا والتي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 9، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.