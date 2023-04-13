ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء.. فيوتشر فى المركز الأول

القاهرة - سامية سيد - وصل فيوتشر للنقطة 48 بالدوري ليخطف صدارة الدوري المصري بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بعد الفوز على المحلة بهدف دون رد، بينما يتجمد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز العاشر.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، أحرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.