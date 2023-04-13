شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، خضوع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لاختبار طبي قبل مباراة فاركو، ووصول الكولومبي اوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك.

الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو يصل القاهرة استعدادا لتولى قيادة الزمالك

وصل منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 2015 كما تولى قيادة منتخب المكسيك وباراجواي.

فيوتشر يخطف فوزا مهما من المحلة بهدف نظيف فى مباراة الأهداف الملغية

حقق فريق فيوتشر الفوز علي نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري، احرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين ، وحاول كل فريق مباغتة المنافس واحراز هدف مبكر ، الا ان التكتل الدفاعي امام المرمي جعل اللعب ينحصر في منتصف الملعب لفترات طويلة من احداث الشوط.

الجمل يختار 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى غدا

أختار حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسيراميكا فى الدورى

حسم التعادل السلبي مباراة الداخلية أمام نظيره سيراميكا والتي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الفحص الطبى يحدد موقف عبد القادر من موقعة فاركو بالدورى

يخضع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فريقه ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

بعثة الطلائع تصل القاهرة وتخوض تدريب إستشفائى استعدادا للبنك الأهلى

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للقاهرة منذ قليل عائدة من ليبيا بعد خوض مباراة أهلى طرابلس بالبطولة العربية ، وتوجهت البعثة لمقر النادى مباشرة لخوض مران إستشفائى استعداداً لمباراة البنك الاهلى.

أحمد سامى يحذر مدافعى سموحة من خطورة هداف الدورى قبل مواجهة الاتحاد

حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مدافعى نادى سموحة من خطورة الأنجولى مابولولو مهاجم نادى الاتحاد السكندرى قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.