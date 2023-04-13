شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمود شبانة من قائمة الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مدحت عبد الهادى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استبعاد محمود شبانة مدافع الأبيض من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستبعد مدحت عبد الهادى محمود شبانة من قائمة الزمالك للمباراة الثانية على التوالى بعد، غيابه عن مباراة البنك الأهلى في الجولة الماضية من الدورى المصرى الممتاز بسبب شكواه من الإجهاد العضلى.

واختتم فريق الكرة بالزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، حيث من المقرر أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بعد قليل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء غداً الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب فريق الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 16 نقطة.