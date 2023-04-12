الامارات | حمدان ناصر: لمة العائلة في رمضان أسعد لحظاتي.. وطموحي ارتداء قميص المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب وقائد فريق البطائح الأول لكرة القدم، حمدان ناصر، إنه يحرص على الاستمتاع بأجواء شهر رمضان وسط لمة الأهل والأسرة والأصدقاء، معتبراً أن ذلك يعد بالنسبة له من أجمل اللحظات، مشدداً على أن تركيزهم كلاعبين ينصب حالياً على التحضير للمباراة المقبلة أمام دبا، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، واصفاً هذه المباراة بأنها من أهم وأصعب المباريات بالنسبة لهم كلاعبين، كونها حاسمة، وستحدد مصير بقاء البطائح في دوري المحترفين من عدمه، وأنهم كلاعبين سيقاتلون بقوة من أجل أن يكتب في تاريخهم أنهم كانوا وراء بقاء الفريق في دوري المحترفين، لافتاً إلى أنه عاش من قبل مع أكثر من نادٍ لحظة القتال حتى آخر لحظة، لكن لم يحالفه حظ البقاء بدوري المحترفين مع هذه الأندية، وأنه لا يتمنى لأي لاعب بفريق البطائح أن يمر بهذا الشعور، وهي لحظة هبوط ناديه لدوري الدرجة الأولى، كونه شعوراً صعباً يصيب اللاعب بالإحباط، كاشفاً عن طموحه بالانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني.

وأضاف حمدان ناصر (25 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، أن «إدارة نادي البطائح ظلت دائماً تدعم الفريق، لذلك فقد حان الوقت الآن لكي يظل الفريق في دوري المحترفين، خصوصاً أنه يمر حالياً بمرحلة صعبة في الجولات الأخيرة للدوري التي تعد حاسمة بالنسبة للفريق».

ويحتل البطائح المركز الـ12 في دوري المحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يحل دبا في المركز 13 برصيد 11 نقطة، ويتنافس الفريقان من أجل الهروب من القاع، والبقاء بدوري المحترفين.

- حدثنا عن الطقوس التي تمارسها دائماً في رمضان؟

-- أحرص في رمضان على لمة العائلة والأسرة في أجواء رائعة، وهذه اللحظات تعد بالنسبة لي من أجمل لحظاتي، وبعد الإفطار أحرص دائماً على الذهاب إلى النادي للتدريبات، وفي حال توفر لدى وقت فإنني أحرص كذلك على التواصل وزيارة الأقارب والأصدقاء، خصوصاً في هذا الشهر المبارك.

- ما أصعب لحظات عشتها في مسيرتك الكروية؟

-- أصعب اللحظات في حياتي كلاعب أنه لم يحالفني الحظ للبقاء في دوري المحترفين، وهو شعور صعب أن يهبط فريقك من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، وقد عشت تجارب مثل هذه من قبل مع أندية الفجيرة واتحاد كلباء وخورفكان.

- ما الرسالة التي يمكن أن تقدمها للاعبي البطائح قبل مواجهة دبا الحاسمة؟

-- بصفتي قائداً لفريق البطائح، أنصح اللاعبين بشيئين، أولاً أن كل لاعب يجب أن يلعب من أجل طموحه الشخصي، والأمر الآخر هو أن يتذكر كل لاعب في البطائح أنه سيكتب تاريخ بقاء هذا النادي في دوري المحترفين، والآن فإن الأمور بأيدينا كلاعبين لكتابة هذا التاريخ.

- كيف هي علاقاتك الاجتماعية مع زملائك في البطائح خصوصاً في رمضان؟

-- بالنسبة لي كلاعب في نادي البطائح، فإن العلاقات بيننا علاقات طيبة، يسودها الاحترام المتبادل، والود بين كل اللاعبين، ونعيش هذه الأيام فترة تكاتف أكثر، تقديراً للظرف الحالي للفريق، الذي يستدعي أن نكون على قلب رجل واحد حتى يجتاز الفريق هذه المرحلة، وحتى يكون ختام موسمنا الكروي خير ختام بالبقاء في المحترفين.

- هل لديك هوايات أخرى تمارسها غير كرة القدم؟

-- أمارس إلى جانب كرة القدم وحراسة المرمى، لعبة الكرة الطائرة، خصوصاً في شهر رمضان، كنوع من الهواية والتسلية، كما أحرص على مشاهدة بعض المسلسلات البرامج التلفزيونية الهادفة للاستفادة منها.

- هل لديك علاقات مع لاعبين في الأندية الأخرى.. وما طموحك في المستقبل؟

-- أعتز كثيراً بالعلاقة الطيبة التي تربطني بلاعب فريق خورفكان عامر مبارك غانم، ودائماً استفيد من خبرته، وطموحي كلاعب كرة قدم هو نيل شرف الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، بعدما تواجدت من قبل في المنتخب الأولمبي.

أمارس إلى جانب كرة القدم وحراسة المرمى، لعبة الكرة الطائرة، خصوصاً في شهر رمضان.