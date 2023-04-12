شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة وعبد الشافى مهددان بالغياب عن الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مهدداً بشأن اللحاق بمباراة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى عبد الله جمعة من إصابة عضلية في قدمه اليسرى تعرض لها خلال مباراة المصرى البورسعيدى وينفذ برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، ونفس الحال ينطبق على محمد عبد الشافى،حيث بات موقفهما ضعيفاً فى اللحاق بمباراة الحرس.

ويختتم فريق الكرة بالزمالك اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء غداً الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب فريق الدورى المصرى برصيد 36 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير في الجدول برصيد 16 نقطة.