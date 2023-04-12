شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يثبت تشكيل إنبى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، تثبيت تشكيل الفريق البترولى الذي اعتمد عليه في مباراة المقاولون العرب بالجولة الماضية، أمام نظيره الإسماعيلى في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ إنبى تشكيل منواجهة المقاولون كالتالى: رضا السيد، على فوزى، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد كالوشا، أحمد العجوز، عماد ميهوب.

ووصل فريق إنبي إلى الإسماعيلىة،استعداداً لمواجهة الدراويش في المباراة المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.

وتقدم أحمد كالوشا لإنبي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يعيد رفيق كابو التقدم لإنبي في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.