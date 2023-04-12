شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يعود لتشكيل الأهلي أمام فاركو بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة فاركو بالدوري، بعدما شارك اللاعب بديلا في مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر.

وينوى كولر الاعتماد على ثنائية ديانج وحمدى فتحى في خط وسط الأهلى أمام فاركو، في ظل غموض عمرو السولية بسبب الإصابة وإجهاد مروان عطية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة.