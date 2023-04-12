شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ أوسويرو فى الزمالك بعد وصوله إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حضور مباراة الفريق الأبيض وحرس الحدود المقرر لها في التاسعة والربع مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتواجد أوسوريو في ملعب مباراة الزمالك وحرس الحدود، لمشاهدة لاعبى الفريق الأبيض، وأخذ انطباع عن مستوياتهم الفنية على الطبيعة، قبل مراجعة التقرير الفني الذى جهزه له مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للفريق.

ووصل منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 2015 كما تولى قيادة منتخب المكسيك وباراجواي.

على مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ.

وقاد أوسوريو فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.