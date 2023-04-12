شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من طبيب الأهلي عن موقف المصابين قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة فاركو بالدوري وهم عمرو السولية ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمود متولى وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويدرس كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق خلال مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة، ومن أجل إراحة الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكل من محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة.