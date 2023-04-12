علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة سيراميكا بالدورى

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.

وحاول عبد العال إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي عانوا منها عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من سموحة، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز ونجح في العودة بالشوط الثاني بعد التأخر برباعية في الشوط الأول.

في المقابل يسعى معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا، لكسر حالة التعادلات التي لازم الفريق في أخر 4 مباريات، حيث تعادل مع أسوان مؤخرا وقبله تعادل مع الإسماعيلي والمقاولون وحرس الحدود وهي النتائج التي ساهمت في تراجع ترتيب الفريق رغم تفادى الخسارة.