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قدّم عرضاً بـ100 مليون.. النصر السعودي يخطط للمِّ شمل مورينيو ورونالدو 

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المنامة - ياسر ابراهيم - يخطط نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، لإعادة لم شمل البرتغالي ، بمواطنه جوزيه مورينيو. 

ويسعى النصر للتعاقد مع مورينيو في الصيف المقبل، ليكون المدرب الدائم لـ"العالمي"، في الموسم الجديد، وفق ما ذكرته صحيفة as الإسبانية. 

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن النصر قدّم عرضاً مالياً مذهلاً الـ"السبيشل ون"؛ من أجل إغرائه بقبول المهمة. 

ويتضمن عرض النصر حصول مورينيو على مبلغ 100 مليون يورو، موزعة على موسمين، وهي مدة العقد المقدم للمدرب البرتغالي. 

  

وفكر النصر في التعاقد مع مورينيو في الوقت الراهن، لكن التزام المدرب البرتغالي مع روما، خاصة مع اقتراب الموسم الكروي (2022-2023) من نهايته، عقّد إتمام الصفقة. 

  

ويحتل روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 53 نقطة، وينافس بقوة على مركز مؤهل إلى مسابقة في الموسم المقبل (2023-2024). 

  

كما تنتظر فريق العاصمة الإيطالية مباراتان هامتان ضد فينورد روتردام الهولندي، في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك يومي 13 و20 أبريل/نيسان 2023، ذهاباً في روتردام، وإياباً في روما. 

وبالنظر إلى هذه المعطيات، أبدى مورينيو، الذي يرتبط بعقد مع روما حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2024، رغبته في إكمال الموسم مع الفريق الإيطالي، وفق "آس". 

وسبق أن درّب مورينيو، كريستيانو رونالدو عندما اجتمع الثنائي في ، في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، قبل أن يعود "السبيشل ون" إلى

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه صحيفة عكاظ ، أن إدارة النصر قررت الاستغناء عن غارسيا، بسبب سوء النتائج. 

وسقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء يوم الأحد 9 أبريل/نيسان 2023، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من دوري "روشن" السعودي، ليتوسع الفارق بين "العالمي" ونظيره اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط، قبل 7 جولات من النهاية. 

وأكدت الصحيفة السعودية أنه سيتم الإعلان عن القرار من قبل إدارة النصر خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يكون البديل حالياً هو الفرنسي إيفو ميليتش، مدرب فريق الشباب في النصر. 

وما زالت المملكة العربية السعودية ملتزمة بسياسة استقطاب كبار نجوم ومدربي كرة القدم إلى مسابقاتها المحلية "وفق آس"، والتي بدأت بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023. 

وأشارت إلى وجود عرض من الهلال، غريم النصر، من أجل ضم الأرجنتيني ليونيل ، مقابل 400 مليون يورو سنوياً. 

 

المصدر: الصحافة الاسبانية 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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