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إبراهيم وعنتر وشيكودى يقودون تشكيلة سيراميكا أمام الداخلية الليلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا  بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري العام.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام 

 

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر 

 

خط الهجوم:  جابريل شيكودي

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - احمد القرموطي - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

 

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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