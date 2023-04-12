شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم وعنتر وشيكودى يقودون تشكيلة سيراميكا أمام الداخلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام
خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر
خط الهجوم: جابريل شيكودي
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - احمد القرموطي - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.
يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.