شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم وعنتر وشيكودى يقودون تشكيلة سيراميكا أمام الداخلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر خط الهجوم: جابريل شيكودي يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - احمد القرموطي - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.