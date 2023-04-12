شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حراس يبحثون عن العودة للتشكيل الأساسى مع أنديتهم مجددا.. عواد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث 3 حراس كبار عن العودة مجددا للظهور بشكل أساسى مع أنديتهم في بطولة الدورى بعدما أصبحوا ملازمين دكة البدلاء رغم أنهم بدأوا الموسم بشكل مميز.

ونجح البدلاء في فرض أنفسهم على التشكيل الأساسى لهذه الأندية، مما جعل المدربون يثقون فيهم ويمنحوهم الاستمرارية في حماية عرين الأندية وإحالة الحراس الثلاثة إلى دكة البدلاء في انتظار فرصة العودة مجددا حال إخفاق الحراس.

ونستعرض في هذا التقرير هؤلاء الحراس..

يعد محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، الأبرز من بين هؤلاء الحراس، حيث بدأ الموسم بشكل قوى مع الزمالك، إلا أن تراجع المستوى والنتائج جعل مدربو الزمالك يمنحون الفرصة للبديل محمد صبحى الذى أجاد وتألق في الذود عن مرمى الفارس الأبيض ليتم الاعتماد عليه وإحالة عواد إلى دكة البدلاء.

الهانى سليمان

ثانى الحراس هو الهانى سليمان حارس مرمى نادى سموحة، الذى ابتعد عن حماية عرين الفريق السكندرى في الفترة الأخيرة، وبدأ أحمد سامى في الاعتماد على عمر صلاح الذى يقدم مستويات متميزة، مما جعل الهانى سليمان يجلس على دكة البدلاء.

عبد العزيز البلعوطى

آخر الحراس هو عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى، الذى أصبح أثيرا لدكة البدلاء للفريق البترولى، بعدما منح تامر مصطفى المدير الفني لإنبى الفرصة لرضا السيد القادم من الداخلية والذى أثبت جدارته بحراسة مرمى الفريق البترولى وقادهم للفوز بآخر 4 مباريات على التوالي.

وينتظر عواد والهانى سليمان وعبد العزيز البلعوطى الفرصة من جديد للانقضاض على مركز حراسة المرمى والعودة للتشكيل الأساسى لأنديتهم.