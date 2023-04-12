شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالكأس.. السوبر والدورى وبطولة أفريقيا تحديات تنتظر أهلى كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة .

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وتوج الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر باللقب ليضرب موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل في كأس السوبر المصري بالإمارات وهو التحدى الأول الذى ينتظر الكتيبة الحمراء بعد التتويج بالكأس

فيما سيكون التحدى الثانى هو حسم لقب بطولة الدوري التي غابت عن الخزائن الحمراء طيلة موسمين كاملين لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

فيما سيكون التحدى الثالث هو إستعادة اللقب الافريقى الذى خسره المارد الأحمر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى في المباراة النهائية.

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة الاهلى مع الرجاء المغربى بعدما حقق المارد الاحمر الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مساء السبت الماضي بإستاد القاهرة.

تقابل الأهلى والرجاء المغربى خلال 9 مباريات، فاز خلالها الأهلي في مباراتين بينما حسم التعادل نتيجة خمسة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم فى ربع نهائى دوري الابطال الافريقى 2022 وفاز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ذهاباً وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق إياباً وسبقها مواجهة بين الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقى، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.