شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يختار 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختار حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، سيرجى أكا، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد حسن، أحمد مدبولى، صالح جمعة، كربم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوى

الهجوم: محمد الشامى، فراس شواط

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري.

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد حسن لاعب خط وسط الفريق في مباراة إنبى بعد إنتهاء الإيقاف.

وغاب محمد حسن عن مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.