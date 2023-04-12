شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحدد موقف عبد القادر من موقعة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فريقه ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وغاب عبد القادر عن المشاركة في مباراة بيراميدز بنهائي الكأس بسبب شكواه من شد في العضلة الخلفية، ولكن لم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة فاركو.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي الاستعداد لمباراة فاركو في الدوري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية وآخرها الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر، ومن قبله الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، وقال: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم طوال المباراة وكرة القدم تختلف في وجود الجماهير والمصريين مجانين كورة، وهم عايزين ييجوا وهو ما يجعلني سعيدا أن أدرب فريقا بحجم الأهلي ولديه قاعدة جماهيرية".

وقال كولر،: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

ونجح مارسيل كولر في حصد ثاني ألقابه خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه عقب الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية ، وسبق أن تُوج مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في بداية الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الأهلي نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.