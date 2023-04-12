الامارات | مدافع البايرن يتعرض لهتافات عنصرية والنادي يدافع عنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو من بعض أنصار البافاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الانكليزي.

وأفاد عملاق بافاريا في بيان غداة خسارته أمام سيتي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أن "النادي بأكمله" يدعم اللاعب.

وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على إنستغرام "جميعنا، في النادي، يندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!". ارتكب مدافع منتخب "الديوك" خطأً فادحاً تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي الثلاثة الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وقال يوزوا كيميش لاعب وسط بايرن وقائده عقب المباراة "الأمر صعب للغاية على أوبا لكن وجوده (في النادي) ليس من دون أسس. لديه صفات رائعة ونحن نؤمن به".