أرقام قوية لـ دينكو مدرب النصر السعودي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب إدرة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر من إعلان تولي المدرب الكرواتي دينكو، المهمة الفنية للفريق الأول لأصفر الرياض خلفًا للمدرب الإسباني رودي جارسيا، ولاستكمال ما تبقى من الموسم الحالي.

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يعتبر دينكو هو مدرب الفئات السنية في فريق نادي الشباب لسن 19 عام، وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عنه كمدرب مؤقت للعالمي قبل مواجهة الهلال في دوري روشن، وكانت أرقام المدرب كالآتي:-

أرقام دينكو مدرب الفئات بنادي الشباب

لعب دينكو مع شيخ الأندية السعودية في 30 مباراة، حقق الانتصار في 24 لقاء وتعادل

في 5 مواجهات، وخسر في 4 مباريات.

يستعد النصر حاليًا بقيادة كريستيانو رونالدو لمواجهة الهلال المقبلة، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أبريل الجاري على ملعب الملك فهد في ديربي الرياضي، بالتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري روشن برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد متصدر الترتيب.

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