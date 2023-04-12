مواجهات الأهلي المحلية قبل مباراة الرجاء المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مواجهتين قبل ملاقاة الرجاء المغربي المرتقبة المقرر اقامتها يوم 22 من ابريل الجاري على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا في لقاء الذهاب على ان يأتي لقاء الإياب بدولة المغرب عقبه بأسبوع.

اقرأ أيضا عن عقوبات الأهلي وبيراميدز من هنا..



ومن المقرر أن يلعب الأهلي مواجهة الجوله 25 في بطوله الدوري الممتاز امام نادي فاركو يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعه والربع مساءا على ملعب ستاد القاهره الدولي على ان يخوض المواجهه التاليه بالدوري ايضا امام نظيره سموحه على ملعب استاد الإسكندرية.

وياتي الاهلي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة.

كأس مصر..

وحقق الاهلي يوم الاثنين الماضي لقبه رقم 38 ببطولة كأس مصر عقبه تغلبه على بيراميدز بثنائية لهدف خلال اللقاء الذي اقيم على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب الموسم الرياضي 2021 2022 وامتد إلى شوطين اضافيين.

ومن المقرر ان يلاقي الاهلي نظيره الزمالك بدولة الامارات الخامس من شهر مايو المقبل على لقب كاس السوبر المحلي.

طالع أحدث الاخبار الرياضية بالوفد من هنا