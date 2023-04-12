أرقام مثيرة تنذر بمواجهة نارية بين ريال مدريد وتشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - صدام جديد يجمع بين ريال مدريد وتشيلسي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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ويواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد نظيره الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للمرة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض بوابة الوفد في السطور التالية العديد من الأرقام المثيرة قبل موقعة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

1- تعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يواجه فيها ريال مدريد نظيره تشيلسي في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المرة الأولى كانت في موسم 2020-2021 بنصف النهائي وتأهل وقتها البلوز للنهائي بينما المرة الثانية كانت في موسم 2021-2022 بالدور ربع النهائي وحجز النادي الملكي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

2- واجه تشيلسي نظيره ريال مدريد في مباريات بدوري أبطال أوروبا ولم يتعرض للخسارة سوى في

مباراة واحدة.

3- لم يخسر تشيلسي سوى مرة واخدة في آخر 9 مباريات في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا أمام خصم إسباني.

4- المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في ذهاب الدور ربع النهائي للموسم الماضي، وانتهت بفوز تشيلسي على ريال مدريد بنتيجة 3-2.

5- يمتلك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام تشيلسي بعدما هز شباكه بـ 5 أهداف في 4 مباريات.

6- سبق للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خوض 5 مباريات أمام تشيلسي، انتهت منها مباراتين بفوزه بينما خسر 3 مواجهات.

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